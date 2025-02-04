Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:37, 4 февраля 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского провел переговоры с советником Трампа

Глава ОП Украины Ермак провел переговоры с советником Трампа Уолтцем
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел переговоры с советником лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем. Об этом руководитель президентской администрации сообщает в своем Telegram-канале.

«Обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и ключевые вызовы для Украины. Подчеркнул, что поддержка наших партнеров, прежде всего США, остается критически важной», — говорится в публикации.

Он добавил, что стороны также обсудили подготовку к личному контакту Зеленского и Трампа.

Ранее Зеленский заявил о первых встречах с командой Трампа. По его словам, Киев уже провел первый дипломатический контакт со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован отчет о расследовании катастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. О чем в нем говорится?

      На Украине число дезертиров из ВСУ оценили в несколько сотен тысяч человек

      Случайно назначенный глава ФБР стал символом борьбы с политикой Трампа благодаря мемам

      Молодая пара чудом осталась жива из-за падения ледяной глыбы и козырька подъезда

      В Москве объявили план «Перехват» из-за драки со стрельбой

      Прокуратура Москвы закрыла более 400 интернет-ресурсов из-за негативного влияния на детей

      Иностранца арестовали в Московской области за развращение школьницы

      Раскрыт смысл оголения жены Канье Уэста на «Грэмми»

      Госдеп обвинил оскандалившееся агентство в сокрытии данных от президента

      Раскрыто количество выявленных прокуратурой Москвы нарушений законов за 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше