Глава офиса Зеленского провел переговоры с советником Трампа

Глава ОП Украины Ермак провел переговоры с советником Трампа Уолтцем

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел переговоры с советником лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем. Об этом руководитель президентской администрации сообщает в своем Telegram-канале.

«Обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и ключевые вызовы для Украины. Подчеркнул, что поддержка наших партнеров, прежде всего США, остается критически важной», — говорится в публикации.

Он добавил, что стороны также обсудили подготовку к личному контакту Зеленского и Трампа.

Ранее Зеленский заявил о первых встречах с командой Трампа. По его словам, Киев уже провел первый дипломатический контакт со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.