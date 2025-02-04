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19:25, 4 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о первых контактах с командой Трампа

Зеленский заявил о контактах со спецпредставителем США по Украине Келлогом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Киев провел первые контакты со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом и другими представителями команды американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«У нас проходят контакты между нашими командами. С Келлогом моя команда имела контакт вчера», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что глава офиса президента Андрей Ермак также провел переговоры с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем. Чему были посвящены переговоры, не уточняется.

Ранее Келлог заявил о необходимости провести выборы на Украине до конца 2025 года. По словам спецпредставителя, многие страны не останавливают электоральные процессы даже во время боевых действий.

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