Губерниев описал игру сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026 фразой «редкие балбесы»

Журналист Дмитрий Губерниев одной фразой описал игру сборной Англии. Слова комментатора приведены в его Telegram-канале.

«Англичане, редкие балбесы! Зачем гол забили? Чтобы прижаться к своим воротам? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества! И распасовщик Месси!» — написал Губерниев.

Затем комментатор оценил шансы аргентинцев в финале против сборной Испании. «Но Лео и аргентинцы супротив испанцев слабаки! Проиграют финал уверенно!» — заявил Губерниев.

Сборная Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 переиграла англичан со счетом 2:1. Финал с командой Испании пройдет 19 июля в Ист-Рутерфорде, США. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.