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08:27, 17 июля 2026Мир

В США заявили об успешной тактике России против Украины

Джонсон: РФ применяет успешную тактику против ВСУ, расширяя удары по ключевым направлениям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России применяет успешную тактику против Вооруженных сил Украины (ВСУ), расширяя удары по ключевым направлениям. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала.

«Россия расширяет удары по ключевым направлениям (...). Они используют дроны и планирующие бомбы, чтобы разрушать территорию перед собой и тем самым сократить число солдат, которым пришлось бы вступать в ближний бой», — отметил эксперт.

Джонсон также указал на то, что коллективный Запад оказался неспособным предоставить Украине необходимые ей вооружения в полном объеме. По его словам, западные страны попали в ловушку, поскольку им нужно выпускать больше оружия, но цепочек поставок, необходимых для этого компонентов нет.

«США просто не могут дать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому больше комплексов Patriot. Они могут пообещать, что позволим вам их производить самостоятельно. Но из чего? Для сборки нужны редкоземельные материалы, а их ни у кого нет. Китай не продает их на Запад», — резюмировал Джонсон.

Ранее стало известно, что США потребуется не менее четырех лет для восполнения запасов оружия после войны с Ираном, что негативно скажется на готовности США к другим угрозам.

Бывший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэтью Брайза заявил, что передача Украине лицензии на производство систем противовоздушной обороны Patriot не приведет к немедленному созданию комплексов в стране — на это могут потребоваться годы.

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