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18:41, 16 июля 2026Мир

Назван ключевой риск войны с Ираном для США

Hill: США потребуется не менее 4 лет для восполнения запасов оружия после войны с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force Photo / Reuters

Соединенным Штатам потребуется не менее четырех лет для восполнения запасов оружия после войны с Ираном, что негативно скажется на готовности США к другим угрозам. Об этом пишет издание The Hill.

«По оценкам военных аналитиков, на пополнение запасов вооружений США может уйти четыре года или более — при условии, что Конгресс выделит необходимое финансирование. Возобновление войны с Ираном еще больше затянет эти сроки», — говорится в публикации.

По оценке издания, возможное решение президента США Дональда Трампа о продолжении боевых действий на Ближнем Востоке существенно ослабит готовность Вашингтона противостоять потенциальному вторжению Китая на Тайвань.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли новые ракетные удары по иранскому острову Кешм.

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