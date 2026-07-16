Назван ключевой риск войны с Ираном для США

Hill: США потребуется не менее 4 лет для восполнения запасов оружия после войны с Ираном

Соединенным Штатам потребуется не менее четырех лет для восполнения запасов оружия после войны с Ираном, что негативно скажется на готовности США к другим угрозам. Об этом пишет издание The Hill.

«По оценкам военных аналитиков, на пополнение запасов вооружений США может уйти четыре года или более — при условии, что Конгресс выделит необходимое финансирование. Возобновление войны с Ираном еще больше затянет эти сроки», — говорится в публикации.

По оценке издания, возможное решение президента США Дональда Трампа о продолжении боевых действий на Ближнем Востоке существенно ослабит готовность Вашингтона противостоять потенциальному вторжению Китая на Тайвань.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли новые ракетные удары по иранскому острову Кешм.