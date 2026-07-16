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18:13, 16 июля 2026Мир

США ударили по иранском острову в Персидском заливе

Mehr: США нанесли ракетные удары по иранскому острову Кешм
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Соединенные Штаты нанесли новые ракетные удары по иранскому острову Кешм. Об этом сообщает агентство Mehr в Telegram-канале.

«В 18:10 несколько точек в районе острова Кешм подверглись удару снарядов американского противника», — сказано в публикации.

Отмечается, что более подробная информация о последствиях атаки будет обнародована после завершения первичной оценки обстановки.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США и Ирана столкнулись в морском бою у островов Кешм и Хенгам в Персидском заливе. «В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», — отмечается в публикации.

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