США ударили по иранском острову в Персидском заливе

Mehr: США нанесли ракетные удары по иранскому острову Кешм

Соединенные Штаты нанесли новые ракетные удары по иранскому острову Кешм. Об этом сообщает агентство Mehr в Telegram-канале.

«В 18:10 несколько точек в районе острова Кешм подверглись удару снарядов американского противника», — сказано в публикации.

Отмечается, что более подробная информация о последствиях атаки будет обнародована после завершения первичной оценки обстановки.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США и Ирана столкнулись в морском бою у островов Кешм и Хенгам в Персидском заливе. «В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», — отмечается в публикации.