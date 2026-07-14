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10:26, 14 июля 2026Мир

В США оценили сроки начала производства Patriot на Украине

Экс-замгоссекретаря США Брайза: Украине понадобятся годы для начала производства Patriot
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Передача Украине лицензии на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не приведет к немедленному созданию комплексов в стране — на это могут потребоваться годы. Об этом в интервью Kyiv Post заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэтью Брайза.

По словам бывшего дипломата, производители Patriot и ракет-перехватчиков PAC-3 должны сначала одобрить сложные сделки по передаче технологий, а затем наладить новые производственные линии. «Речь идет не о неделях или месяцах. Речь идет о годе или годах», — предупредил Брайза.

Ранее Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Он уточнял, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

В свою очередь директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана предупредила, что при передаче Украине лицензии на производство ракет для Patriot, возникнет риск утечки данных, так как это потребует раскрытия чувствительных американских военных технологий. По ее мнению, обеспечить необходимый уровень безопасности при передаче секретных данных не удастся.

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