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01:18, 14 июля 2026Мир

США предупредили о рисках передачи Украине лицензии на Patriot

Кавана: Передача Украине лицензии на Patriot создаст риск утечки данных
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Если США передадут Украине лицензию на производство ракет для Patriot, возникнет риск утечки данных, так как это потребует раскрытия чувствительных американских военных технологий. Об этом сообщила директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в беседе с РИА Новости.

«Риск того, что строго засекреченные американские военные технологии могут быть скомпрометированы, достаточно высок», — сказала она, отметив, что к защите подобных технологий применяются крайне строгие требования. По ее мнению, обеспечить необходимый уровень безопасности при передаче секретных данных не удастся.

Ранее Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Он уточнял, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

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