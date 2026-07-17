Москвичи пережили самую холодную ночь

Синоптик Леус: Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала июля, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температурный минимум составил плюс 10,4 градуса. До этого во втором летнем месяце температура воздуха в столице не опускалась ниже плюс 14,7 градуса 8 июля. «В списке самых холодных дней с начала лета прошедшая ночь заняла четвeртое место, уступив ночам 1, 3 и 26 июня», — сообщил Леус.

На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура воздуха опускалась от плюс 9 градусов в Тушино до плюс 11,5 градуса на Балчуге. В Новой Москве холоднее всего было в Михайловском с минимумов в плюс 7 градусов.

В Подмосковье минимальная температура зарегистрирована на метеостанции Приокско-Террасного заповедника, где похолодало до плюс 5,5 градуса. Теплее всего было в Серебряных Прудах, где столбики термометров не опускались ниже плюс 11,4 градуса.

Ближайшая ночь в столице вновь будет холодной и пройдeт при температуре около 10 градусов тепла, а по области ожидается плюс 7-12 градусов, местами до плюс 5 градусов. «Затем ночная температура подрастeт на 4-5 градусов и приблизится к климатической норме», — заключил синоптик.

Ранее Леус сообщил, что грядущие выходные, 18 и 19 июля, принесут в Москву погоду, характерную для регионов с резко континентальным климатом. Столичный регион ждет погода с преобладанием антициклональной деятельности, с отсутствием осадков и слабым ветром, и с большим суточным ходом температуры. Такая погода характерна, например, для Иркутской области, Красноярского края или Забайкалья.