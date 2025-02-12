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22:47, 12 февраля 2025Россия

В Госдуме оценили слова главы Пентагона о новых регионах России

Депутат Госдумы Ивлев назвал прозрением слова шефа Пентагона о новых регионах РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев назвал прозрением слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам до 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прозрение рано или поздно наступает, и это надо приветствовать», — отметил Ивлев.

В то же время, по его словам, необходимо убрать зашоренность и агрессивные устремления у европейцев-партнеров по НАТО в стремлении «воевать до последнего украинца».

Ранее Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично, и власти страны должны принять этот факт. Также глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.

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