В США заявили о критическом моменте в конфликте на Украине

Глава Пентагона Хегсет: В конфликте на Украине наступил критический момент

В конфликте на Украине наступил критический момент. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Мы находимся в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине», — отметил Хегсет, добавив, что США выступают за завершение конфликта.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично, и власти страны должны принять этот факт. Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.

Глава оборонного ведомства США добавил, что целью администрации Трампа на Украине является прекращение конфликта дипломатическими методами.