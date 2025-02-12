Глава Пентагона рассказал о целях США на Украине

Reuters: шеф Пентагона Хегсет заявил, что цель США — суверенная Украина

Цель администрации президента США Дональда Трампа на Украине — прекратить военный конфликт дипломатическими методами, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Его слова передает агентство Reuters.

По словам главы оборонного ведомства, США считают необходимым сохранение суверенной Украины. При этом Хегсет признал, что «возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичной целью».

Ранее шеф Пентагона также подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает членство Киева в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта.