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17:00, 12 февраля 2025Мир

Глава Пентагона рассказал о целях США на Украине

Reuters: шеф Пентагона Хегсет заявил, что цель США — суверенная Украина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Питер Хегсет

Питер Хегсет. Фото: U.S. Department of Defense / Reuters

Цель администрации президента США Дональда Трампа на Украине — прекратить военный конфликт дипломатическими методами, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Его слова передает агентство Reuters.

По словам главы оборонного ведомства, США считают необходимым сохранение суверенной Украины. При этом Хегсет признал, что «возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичной целью».

Ранее шеф Пентагона также подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает членство Киева в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта.

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