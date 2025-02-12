В НАТО увидели в словах шефа Пентагона принуждение Украины к капитуляции

Euractiv: в НАТО сочли слова шефа Пентагона принуждением Киева к капитуляции

Некоторые представители стран НАТО увидели в словах шефа Пентагона Пита Хегсета о членстве Украины в альянсе принуждение Киева к капитуляции. Об этом пишет издание Euractiv.

Как считает часть европейских дипломатов, об этом свидетельствуют и другие изменения в риторике Вашингтона.

«Один европейский дипломат из НАТО назвал изменение политики [США] чем-то сродни принуждению Украины к "превентивной капитуляции"», — говорится в статье.

Некоторые источники издания отметили, что «неприятно удивлены» подобными заявлениями, звучащими из Соединенных Штатов еще до начала переговоров.

Хегсет ранее заявил, что США не рассматривают членство Украины в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Он также указал, что Вашингтон не станет размещать американские войска на территории страны. Кроме того, шеф Пентагона призвал украинские власти принять тот факт, что возвращение к границам 2014 года нереалистично.

