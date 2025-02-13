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01:11, 13 февраля 2025Россия

В России сочли заявления шефа Пентагона «холодным душем» для Зеленского

Слуцкий: Заявления шефа Пентагона Хегсета станут холодным душем для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС заявил, что высказывания шефа Пентагона Пита Хегсета о невозможности вступления Украины в НАТО и возврата границ 1991 года станут «холодным душем» для президента республики Владимира Зеленского.

«Его оценки ситуации на поле боя, в том числе невозможности возврата к границам 2014 года (не говоря уже о границах 1991 года) и призрачных перспектив вступления Украины в НАТО, достаточно реалистичны», — отметил политик.

Слуцкий считает, что риторика Вашингтона о достижении устойчивого мира «внушает осторожный оптимизм», однако вопрос заключается в условиях и деталях, которые согласуют стороны.

Хегсет ранее заявил, что США не рассматривают членство Украины в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Он также указал, что Вашингтон не станет размещать американские войска на территории страны. Кроме того, шеф Пентагона призвал украинские власти принять тот факт, что возвращение к границам 2014 года нереалистично.

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