15:24, 11 февраля 2025

Каллас раскрыла условия переговоров по Украине

Каллас: Переговоры по Украине без Европы невозможны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине без участия стран Европейского союза (ЕС) невозможны. Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью газете Corriere della Sera.

«Этот конфликт происходит в Европе. Речь идет об Украине, о Европе, и для того, чтобы мир действительно был возможен, Европа должна стать его частью. Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы Евросоюз», — рассказала политик.

3 февраля Каллас заявила, что ЕС выделил Украине военную и экономическую помощь общей суммой в 134 миллиарда евро. По словам главы дипломатического ведомства, Евросоюз не может говорить о сокращении поддержки Киева, а наоборот — должен увеличить ее. Она подчеркнула, что Украина должна быть главным приоритетом блока.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      Мужчина с судимостью перелез через забор и проник на территорию российского аэропорта

      В России за месяц перевыполнили план по дефициту бюджета на год

      Запад призвали прекратить войну с Россией

      На Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации

      Катя Лель рассказала о припадке от получения почетного звания

      Apple рассказала о «чрезвычайно сложной атаке» на iPhone

      Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Харьковской области

      Дэвид Бекхэм начнет продавать шторы и постельное белье в России

      Алиев одобрил одно важное соглашение с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше