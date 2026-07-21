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12:18, 21 июля 2026Наука и техника

Дозаправку российского «Белого лебедя» показали от первого лица

Дозаправку ракетоносца Ту-160 ВКС России показали от первого лица
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Самолет-заправщик Ил-78 пополнил запасы топлива ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздухе. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Война История Оружие».

Кадры, снятые от первого лица, показывают процесс дозаправки глазами членов экипажа Ту-160, который называют «Белым лебедем». На записи видна заправочная штанга ракетоносца, которая получает топливо из шланга Ил-78.

В составе ВКС находятся воздушные танкеры Ил-78 и Ил-78М, созданные на базе военно-транспортного Ил-76МД. Модернизированный самолет несет до 126 тонн топлива во внутренних и фюзеляжных баках.

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Ранее в июле журнал The National Interest писал, что целью совместных полетов самолетов Военно-воздушных сил России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе является проверка времени реакции потенциального противника.

В июне издание TWZ назвало строительство защитных укрытий для стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 беспрецедентным событием для ВКС России.

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