Дозаправку российского «Белого лебедя» показали от первого лица

Дозаправку ракетоносца Ту-160 ВКС России показали от первого лица

Самолет-заправщик Ил-78 пополнил запасы топлива ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздухе. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Война История Оружие».

Кадры, снятые от первого лица, показывают процесс дозаправки глазами членов экипажа Ту-160, который называют «Белым лебедем». На записи видна заправочная штанга ракетоносца, которая получает топливо из шланга Ил-78.

В составе ВКС находятся воздушные танкеры Ил-78 и Ил-78М, созданные на базе военно-транспортного Ил-76МД. Модернизированный самолет несет до 126 тонн топлива во внутренних и фюзеляжных баках.

Ранее в июле журнал The National Interest писал, что целью совместных полетов самолетов Военно-воздушных сил России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе является проверка времени реакции потенциального противника.

В июне издание TWZ назвало строительство защитных укрытий для стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 беспрецедентным событием для ВКС России.