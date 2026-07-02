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00:30, 2 июля 2026Наука и техника

Совместное патрулирование ВВС России и Китая назвали проверкой для США

NI: Совместные полеты российских Ту-95МС и китайских H-6 — это проверка реакции США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Reuters

Совместные полеты самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводят для проверки времени реакции авиации потенциального противника. Задачи патрулирования назвал журнал The National Interest (NI).

В конце июня группа российских и китайских самолетов провела совместное патрулирование. В состав группы вошли китайские стратегические бомбардировщики H-6, истребители J-16, заправщик Y-20, «летающий радар» KJ-500 и разведывательный самолет Y-9. С российской стороны задействовали ракетоносцы Ту-95МС, противолодочные Ту-142, заправщик Ил-78, а также истребители Су-30 и Су-35С.

Как пишет издание, совместные полеты демонстрируют уровень военного сотрудничества между Россией и Китаем. Они позволяют Москве и Пекину отрабатывать координацию действий дальней авиации. «Патрулирование вынуждает различные вооруженные силы в регионе поднимать в воздух перехватчики и следить за активностью. Это может помочь и Пекину, и Москве ознакомиться со сроками реагирования США, Японии и Южной Кореи», — говорится в материале.

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