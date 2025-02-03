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12:25, 3 февраля 2025Мир

ЕС призвал увеличить военную помощь Украине

Каллас: ЕС выделил Украине €134 миллиарда и должен увеличить поддержку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Европейский союз (ЕС) выделил Украине помощь на 134 миллиарда евро. Об этом заявила глава европейский дипломатии Кая Каллас, сообщает ТАСС.

«Мы уже предоставили помощь на 134 миллиарда евро, включая почти 50 миллиардов евро военной помощи», — сказала она.

По словам Каллас, Евросоюз не может говорить о сокращении поддержки Киева, а наоборот — должен увеличить ее. Она подчеркнула, что Украина должна быть главным приоритетом блока.

Ранее стало известно, что страны ЕС разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. Отмечается, что против отправки выступила Германия, в то время как Великобритания и Франция настаивают на необходимости размещения европейских миротворческих войск на украинской территории после урегулирования конфликта.

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