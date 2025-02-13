Раскрыта реакция украинских и европейских чиновников на разговор Трампа и Путина

Economist: Разговор Путина и Трампа омрачил украинских и европейских чиновников

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа омрачил украинских и европейских чиновников. Об этом пишет журнал The Economist.

«Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники опасались, что Америка их бросит. Их страх усилился 12 февраля, когда господин Трамп поговорил по телефону с лидером России Владимиром Путиным, не согласовав заранее детали с Украиной, и объявив, что переговоры о прекращении войны начнутся немедленно», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что переговоры между американским и российским президентами вызвали «страх и ужас» в Киеве и европейских столицах.

По словам неназванных украинских чиновников, с ними никто не консультировался по поводу времени или содержания беседы, что является резким изменением подхода новой администрации президента США. В отличие от Трампа, экс-лидер страны Джо Байден придерживался принципа «не обсуждать ничего по Украине без Украины».

Несмотря на это, Зеленский «попытался звучать позитивно» после новостей о разговоре Трампа и Путина.

12 февраля президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа длилась полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Российский лидер выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве.