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08:15, 13 февраля 2025Мир

Европу не уведомили о разговоре Путина и Трампа

Bloomberg: Европейских союзников США не уведомили о разговоре Трампа и Путина
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pixabay

Союзников США в Европе не уведомили, что президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейские чиновники не получили предварительного предупреждения о телефонном разговоре Трампа с Путиным», — приводит агентство слова источника.

Как отмечает агентство, другие чиновники, с которыми удалось поговорить, назвали это «продажностью», беспокоясь, что США уступают ключевым требованиям Путина, не получая ничего взамен.

Ранее Трамп оценил разговор с российским лидером. Он заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, однако услышал от Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе.

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