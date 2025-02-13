Европу не уведомили о разговоре Путина и Трампа

Bloomberg: Европейских союзников США не уведомили о разговоре Трампа и Путина

Союзников США в Европе не уведомили, что президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейские чиновники не получили предварительного предупреждения о телефонном разговоре Трампа с Путиным», — приводит агентство слова источника.

Как отмечает агентство, другие чиновники, с которыми удалось поговорить, назвали это «продажностью», беспокоясь, что США уступают ключевым требованиям Путина, не получая ничего взамен.

Ранее Трамп оценил разговор с российским лидером. Он заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, однако услышал от Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе.