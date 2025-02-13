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02:53, 13 февраля 2025Мир

«Путин хочет мира сейчас». Трамп оценил разговор с российским лидером. Как президент США оценивает дальнейшие контакты с Москвой?

Трамп заявил, что Путин хочет разрешить конфликт на Украине на постоянной основе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, однако услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе.

Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев

Дональд Трамппрезидент США

Американский лидер отметил, что упомянул о перемирии в беседе с Путиным. Он выразил мнение, что в какой-то момент перемирие будет заключено.

Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с (прошлым президентом США Джо) Байденом

Дональд Трамппрезидент США

12 февраля Трамп сообщил, что провел очень продуктивный телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других. Российский лидер пригласил американского коллегу в Москву.

После разговора с Путиным глава Белого дома побеседовал с Зеленским. По словам украинского лидера, они с американским коллегой договорились о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта.

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Трамп назвал возможное место личной встречи с Путиным

Трамп заявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.

Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я — туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии

Дональд Трамппрезидент США

При этом политик заявил, что не обещал посетить Украину. Он уточнил, что сейчас в Киев поехал министр финансов Скотт Бессент. По словам главы Белого дома, он должен привезти гарантии, что расходы Вашингтона на военную помощь будут возмещены.

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Трамп пообещал продолжать контакты с Путиным

Трамп намерен продолжать контакты с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Он отметил, что ожидает встречи с Путиным. Американский президент допустил, что она будет не единственная.

Глава Белого дома заявил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта на Украине.

Думаю, что могу сказать с большой уверенностью, что он (Путин) хочет увидеть, как он (конфликт на Украине) закончится

Дональд Трамппрезидент США

Политик также отметил, что не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия украинского лидера Владимира Зеленского.

Трамп считает невозможным членство Украины в НАТО и возврат границ 2014 года

Дональд Трамп согласился с идеей главы Пентагона Пита Хегсета отказать Украине в членстве в НАТО. «Меня это устраивает», — заявил американский лидер. Он назвал непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в альянс.

Хегсет ранее заявил, что США не рассматривают членство Украины в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Он также указал, что Вашингтон не станет размещать американские войска на территории страны. Кроме того, шеф Пентагона призвал украинские власти принять тот факт, что возвращение к границам 2014 года нереалистично.

Трамп также считает, что Киев не сможет вернуть все потерянные территории.

Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно

Дональд Трамппрезидент США

Прекращение огня на Украине в недалеком будущем возможно, уверен политик. До этого он призвал немедленно прекратить огонь на Украине. Американский лидер подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить с Россией мирное соглашение и «остановить безумие».

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