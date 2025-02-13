Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:51, 13 февраля 2025Мир

Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о прекращении огня на Украине

Трамп заявил, что услышал от Путина необходимость постоянного решения по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, однако услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев», — заявил Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия украинского лидера Владимира Зеленского. «Нет, я так не думаю», — ответил политик на соответствующий вопрос, комментируя разговор с президентом России Владимиром Путиным

12 февраля Трамп сообщил, что провел очень продуктивный телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      Российский боец в одиночку сжег украинский БТР

      В России сочли заявления шефа Пентагона «холодным душем» для Зеленского

      Трамп назвал возможным скорое прекращение огня на Украине

      Экс-солистка «Серебра» опубликовала фото в бюстгальтере

      В Германии рассказали о готовности Украины пойти на территориальные уступки

      Трамп пообещал продолжать контакты с Путиным

      Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о прекращении огня на Украине

      Трамп не увидел угрозы в прямом диалоге с Россией без участия Зеленского

      Трамп заявил об ожидании визита Путина в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше