Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа о прекращении огня на Украине

Трамп заявил, что услышал от Путина необходимость постоянного решения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, однако услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев», — заявил Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия украинского лидера Владимира Зеленского. «Нет, я так не думаю», — ответил политик на соответствующий вопрос, комментируя разговор с президентом России Владимиром Путиным

12 февраля Трамп сообщил, что провел очень продуктивный телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.