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00:49, 13 февраля 2025Мир

Трамп не увидел угрозы в прямом диалоге с Россией без участия Зеленского

Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с РФ без участия Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Трансляцию вел телеканал CBS News.

«Нет, я так не думаю», — ответил политик на соответствующий вопрос, комментируя разговор с президентом России Владимиром Путиным.

12 февраля Трамп сообщил, что провел очень продуктивный телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

После разговора с Путиным Трамп побеседовал с Зеленским. По словам украинского лидера, они с американским коллегой договорились о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта.

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