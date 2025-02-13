Трамп не увидел угрозы в прямом диалоге с Россией без участия Зеленского

Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с РФ без участия Зеленского

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Трансляцию вел телеканал CBS News.

«Нет, я так не думаю», — ответил политик на соответствующий вопрос, комментируя разговор с президентом России Владимиром Путиным.

12 февраля Трамп сообщил, что провел очень продуктивный телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

После разговора с Путиным Трамп побеседовал с Зеленским. По словам украинского лидера, они с американским коллегой договорились о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта.

