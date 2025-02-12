Трамп позвонил Зеленскому после звонка Путину

Президент США Дональд Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после телефонного звонка главе российского государства Владимиру Путину. Об этом заявил советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин, передает издание «Интерфакс-Украина».
«Только что завершился разговор президентов», — заявил сотрудник администрации украинского лидера журналистам.
О содержании беседы лидеров двух стран не сообщается.
Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.