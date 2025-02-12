Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Зеленский сообщил, что договорился с Трампом о дальнейших контактах и встречах

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что побеседовал с американским коллегой Дональдом Трампом. Он раскрыл детали разговора.

Политик отметил, что они договорились о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта, продолжительный разговор касался возможности достичь мира.

Киев выразил готовность работать вместе на уровне команд, обсуждалась также подготовка соглашения по безопасности и экономическому взаимодействию, в частности, речь идет о предоставлении США доступа к редкоземельным металлам.

«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы (…) гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done», — уточнил Зеленский.

Ранее 12 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что провел в среду телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.