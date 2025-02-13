Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 13 февраля 2025Мир

Трамп назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года

Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами. Трансляцию вел телеканал CBS News.

Политик считает, что Киеву не удастся вернуть все территории, которые контролирует Россия. Однако глава Белого дома допустил, что часть из них будет возвращена под юрисдикцию Украины. Он не уточнил, о чем именно может идти речь.

Трамп напомнил, что шеф Пентагона Пит Хегсет также считает маловероятным возвращение территорий Украине. «Вероятно, так и есть. Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно», — сказал американский президент.

Хегсет ранее заявил, что США не рассматривают членство Украины в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Он также указал, что Вашингтон не станет размещать американские войска на территории страны. Кроме того, шеф Пентагона призвал украинские власти принять тот факт, что возвращение к границам 2014 года нереалистично.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      Трамп заявил об ожидании визита Путина в США

      Трамп заявил о стремлении Путина завершить конфликт на Украине

      Трамп назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года

      Арестованного на Украине за изнасилования бывшего немецкого солдата экстрадируют на родину

      «Радиостанция Судного дня» передала сразу 25 загадочных сообщений за день

      На Украине оценили возможность получения ядерного оружия

      В Белом доме высказались об отношении Трампа к Путину

      «Калашников» представит новый «КУБ-10Э» в Абу-Даби

      Трамп согласился с идеей отказать Украине в членстве в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше