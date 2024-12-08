Дональд Трамп призвал немедленно прекратить огонь на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп призвал немедленно прекратить огонь на Украине. Его слова передает ТАСС.

«[Украине и России] необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить с Россией мирное соглашение и «остановить безумие».

Ранее политолог Константин Блохин назвал возможное требование Трампа к России в обмен на заключение мира с Украиной. По его мнению, избранный президент может потребовать от Москвы предать Китай.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров порассуждал о будущем отношений России и США. Он подчеркнул, что в ситуации выстраивания контактов между странами «мяч на стороне Трампа».