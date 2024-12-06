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23:45, 6 декабря 2024Мир

Раскрыто возможное требование Трампа к России в обмен на мир с Украиной

Политолог Блохин: Трамп может потребовать от РФ предать КНР для мира с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может потребовать от России предать Китай в обмен на мир с Украиной. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с изданием «Ридус».

Однако эксперт усомнился, что Россия пойдет на такой шаг. По его словам, Москва может посчитать неприемлемым план республиканца по урегулированию конфликта. «Например, окружение Трампа уже предлагает заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения и отложить вступление Украины в НАТО на десять лет. Выгодно ли это России? Сомневаюсь», — отметил Блохин.

При этом он полагает, что Трамп не откажется от Украины просто так, поскольку ее ресурсная база оценивается в 15 триллионов долларов, а американский политик является бизнесменом и прагматиком.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в будущих контактах между Россией и США мяч на стороне Трампа.

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