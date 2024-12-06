Лавров оценил будущие отношения между США и Россией словами «мяч на стороне Трампа»

Лавров: в будущих контактах между Россией и США мяч на стороне Трампа

Глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону оценил будущие отношения между Россией и США. По его словам, в дальнейших контактах мяч на стороне избранного президента Дональда Трампа.

Министр напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва всегда была открыта для контактов с нынешней администрацией, он также подчеркнул, что страна уважает выбор американского народа.

«Все увидим, когда Дональд Трамп вступит в должность. Как сказал Владимир Путин, мяч на их стороне», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия никогда не прерывала контакты в сфере экономики, торговли, безопасности и прочих.

Министр также заявил, что Россия хотела иметь нормальные отношения со всеми странами, «особенно с такой великой страной, как США».

