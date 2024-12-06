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01:26, 6 декабря 2024Мир

Лавров отказался называть ухудшение отношений России и США войной

Глава МИД РФ Лавров отказался называть ухудшение отношений России и США войной
Ксения Богачева
Ксения Богачева (Руководитель отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jim Bourg / Reuters

В Москве не считают, что ухудшение отношений России и США из-за военной помощи Украине со стороны Вашигтона можно назвать состоянием войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я бы так не сказал (...). Официально мы не воюем», — сказал он и подчеркнул, что Россия хотела иметь нормальные отношения со всеми странами, «особенно с такой великой страной, как США».

Однако Лавров подчеркнул, что разрешение Вашингтона использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России можно назвать опасным элементом гибридной войны. «Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих», — пояснил министр.

Глава МИД РФ добавил, что Россия не хочет усугублять ситуацию и «посылает сигналы». Он также выразил надежду, что последний такой сигнал, которым стал удар «Орешником» по Украине, будет воспринят всерьез на Западе.

Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» против Украины 21 ноября в качестве ответной меры на удары ВСУ ракетами ATACMS вглубь России. Целью новейшего российского оружия стал завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин сравнил мощность «Орешника» с ядерной бомбой.

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