Трамп согласился с идеей отказать Украине в членстве в НАТО

Трамп согласился с идеей отказа Киеву в членстве в НАТО, назвав ее непрактичной

Президент США Дональд Трамп согласился с идеей отказать Украине в членстве в НАТО, сообщает CBS News.

«Меня это устраивает», — заявил американский лидер. Он назвал непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в альянс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп пока не обсуждал с советниками вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО или ее ядерных возможностях. Комментируя вопрос о возможном участии других европейских стран во встрече, Левитт отметила, что у нее нет данных о вовлечении каких-либо европейских государств.