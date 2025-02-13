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00:14, 13 февраля 2025Мир

Трамп согласился с идеей отказать Украине в членстве в НАТО

Трамп согласился с идеей отказа Киеву в членстве в НАТО, назвав ее непрактичной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп согласился с идеей отказать Украине в членстве в НАТО, сообщает CBS News.

«Меня это устраивает», — заявил американский лидер. Он назвал непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в альянс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп пока не обсуждал с советниками вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО или ее ядерных возможностях. Комментируя вопрос о возможном участии других европейских стран во встрече, Левитт отметила, что у нее нет данных о вовлечении каких-либо европейских государств.

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