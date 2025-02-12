В США отказались комментировать прием Украины в НАТО

Белый дом отказался комментировать прием Украины в НАТО после диалога с Путиным

Президент США Дональд Трамп пока не обсуждал с советниками вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО или ее ядерных возможностях. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Предоставлю ему возможность самому высказаться на эту тему», — отметила Левитт, добавив, что госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс встретятся с Владимиром Зеленским 14 февраля.

Комментируя вопрос о возможном участии других европейских стран во встрече, Левитт отметила, что у нее нет данных о вовлечении каких-либо европейских государств.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.