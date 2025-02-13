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00:45, 13 февраля 2025Мир

Трамп заявил о стремлении Путина завершить конфликт на Украине

Трамп заявил, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера Владимира Путина к завершению конфликта на Украине, передает CBS News.

Трамп высказался о телефонном разговоре с российским коллегой. «Думаю, что могу сказать с большой уверенностью, что он (Путин) хочет увидеть, как он (конфликт на Украине) закончится», — подчеркнул он. По мнению президента США, Путин хочет мира.

Ранее Трамп позвонил Путину и обсудил с ним урегулирование на Украине. Путин пригласил Трампа в Москву.

Также Трамп заявил, что намерен провести встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.

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