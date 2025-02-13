Трамп заявил о стремлении Путина завершить конфликт на Украине

Трамп заявил, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера Владимира Путина к завершению конфликта на Украине, передает CBS News.

Трамп высказался о телефонном разговоре с российским коллегой. «Думаю, что могу сказать с большой уверенностью, что он (Путин) хочет увидеть, как он (конфликт на Украине) закончится», — подчеркнул он. По мнению президента США, Путин хочет мира.

Ранее Трамп позвонил Путину и обсудил с ним урегулирование на Украине. Путин пригласил Трампа в Москву.

Также Трамп заявил, что намерен провести встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.