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00:53, 13 февраля 2025Мир

Трамп пообещал продолжать контакты с Путиным

Трамп пообещал продолжать контакты с Путиным по телефону
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен продолжать контакты с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Об этом он заявил, выступая в Белом доме. Трансляцию вел ABC News.

Кроме того, Трамп отметил, что ожидает встречи с Путиным. Американский президент допустил, что она будет не единственная.

До этого Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Он также отметил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского президента к завершению конфликта на Украине.

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