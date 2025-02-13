Трамп пообещал продолжать контакты с Путиным по телефону

Президент США Дональд Трамп намерен продолжать контакты с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Об этом он заявил, выступая в Белом доме. Трансляцию вел ABC News.

Кроме того, Трамп отметил, что ожидает встречи с Путиным. Американский президент допустил, что она будет не единственная.

До этого Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Он также отметил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского президента к завершению конфликта на Украине.