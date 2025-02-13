Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 13 февраля 2025Мир

В Кремле рассказали о формировании группы переговорщиков по Украине

Песков: Россия начала подготовку к формированию группы переговорщиков по Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россия начала подготовку к формированию группы переговорщиков по Украине. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, начата. По мере того как президентом будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков не уточнил, кто может возглавить группу, однако пообещал об этом сообщить после соответствующих решений президента России Владимира Путина.

Ранее Песков отметил, что говорить об участии Европы в переговорах по Украине преждевременно, поскольку пока нет понимания формата возможного переговорного процесса. По его словам, опыт Минских соглашений весьма красноречив и Москва всегда будет учитывать его во всех дальнейших шагах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники взяли тайм-аут из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      В суд поступили три дела о покушении на главу Крыма

      Неоднозначный поступок пассажирки самолета вызвал гнев пользователей сети

      В МККК раскрыли число пропавших без вести в конфликте на Украине

      Звезда «Кадетства» пожаловалась на зарплату в 30 тысяч рублей

      Песков рассказал о следующем звонке Путина и Трампа

      В Госдуму внесли законопроект о запрете довыборов депутатов за год до конца работы созыва

      Российского подростка осудили условно за участие в террористической организации

      Число заемщиков по автокредитам в России взлетело

      Началась работа над новым сериалом по «Игре престолов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше