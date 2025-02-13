В Кремле рассказали о формировании группы переговорщиков по Украине

Песков: Россия начала подготовку к формированию группы переговорщиков по Украине

Россия начала подготовку к формированию группы переговорщиков по Украине. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, начата. По мере того как президентом будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков не уточнил, кто может возглавить группу, однако пообещал об этом сообщить после соответствующих решений президента России Владимира Путина.

Ранее Песков отметил, что говорить об участии Европы в переговорах по Украине преждевременно, поскольку пока нет понимания формата возможного переговорного процесса. По его словам, опыт Минских соглашений весьма красноречив и Москва всегда будет учитывать его во всех дальнейших шагах.