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18:28, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали об участии Украины в переговорах по урегулированию

Песков: Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, однако у Москвы и Вашингтона будет параллельный двусторонний канал взаимодействия. Об участии Киева в переговорах рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что российско-американский канал взаимодействия будет существовать наравне с каналом, в деятельности которого будет принимать участие Украина.

Ранее Зеленский заявил, что звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину без консультаций с Киевом не очень приятен для Украины. Он также выразил надежду, что Москва и российское руководство не являются для Трампа большим приоритетом, чем Украина.

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