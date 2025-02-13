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16:43, 13 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина фразой «это не очень приятно»

Зеленский отказался принимать любые мирные переговоры без участия Киева и Европы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать любые двусторонние мирные переговоры, которые пройдут без участия Киева и Европы. Об этом он заявил, комментируя недавний разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает украинское издание «Общественное».

«Любые двусторонние переговоры об Украине, я не о других темах, здесь они свободны, любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы, не будем принимать. (...) Ничего не может быть об Украине без Украины», — сказал украинский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что ему не очень приятно, что американский лидер сначала поговорил с президентом России Владимиром Путиным, и уже после этого позвонил ему. При этом он отметил, что не считает, что Москва и российское руководство являются большим приоритетом для Трампа, чем Киев.

Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным 12 февраля. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным.

После этого президент США заявил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что он твердо уверен в успешности будущего мирного урегулирования.

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