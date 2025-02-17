Помощник Путина рассказал о возможном расширении делегации России для переговоров с США

Ушаков: В делегацию России для переговоров с США может войти глава РФПИ Дмитриев

В делегацию России для переговоров с США в Саудовской Аравии может войти глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков в преддверии встречи в Эр-Рияде, передает ТАСС.

По его словам, сейчас в состав делегации входят министр иностранных дел России Сергей Лавров и он сам.

«А по экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев», — добавил он.

Он также отметил, что США еще не назначили своего официального переговорщика, представляющего позицию Вашингтона в диалоге с Россией.

Кроме того, Ушаков раскрыл, что переговоры между Россией и США, которые состоятся 18 февраля в Эр-Рияде, будут двусторонними.

Ранее Сергей Лавров заявил, что на переговорах с делегацией из США в Саудовской Аравии Москва хочет послушать своих партнеров. По его словам, руководство России примет решение о дальнейших шагах после переговоров с американскими представителями.