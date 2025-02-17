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18:22, 17 февраля 2025Мир

Советник Путина рассказал о переговорщике по Украине от США

Советник президента Ушаков: США еще не назначили переговорщика по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

США еще не назначили своего официального переговорщика, представляющего позицию Вашингтона в диалоге с Россией по Украине. Об этом сообщил советник российского президента по международным делам Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Ушаков сообщил, что российско-американские переговоры, которые состоятся 18 февраля в саудовском Эр-Рияде, будут носить двусторонний характер.

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