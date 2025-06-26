Словакия наложила вето на новый пакет санкций против России

Index: Словакия наложила вето на 18-й пакет санкций ЕС против России

Словакия во время саммита Европейского союза наложила вето на 18-й пакет санкций ЕС против России. Об этом сообщило издание Index со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что вето наложил лично премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Из-за этого новый пакет санкций не был принят, подчеркивает издание.

Ранее Венгрия заблокировала решение саммита Европейского союза о начале переговоров по приему Украины в ЕС. Евросовет планирует вернуться к обсуждению этого вопроса на следующей встрече, которая состоится в октябре 2025 года.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что это решение является худшим посланием для Украины.