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23:00, 26 июня 2025Мир

Словакия наложила вето на новый пакет санкций против России

Index: Словакия наложила вето на 18-й пакет санкций ЕС против России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Словакия во время саммита Европейского союза наложила вето на 18-й пакет санкций ЕС против России. Об этом сообщило издание Index со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что вето наложил лично премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Из-за этого новый пакет санкций не был принят, подчеркивает издание.

Ранее Венгрия заблокировала решение саммита Европейского союза о начале переговоров по приему Украины в ЕС. Евросовет планирует вернуться к обсуждению этого вопроса на следующей встрече, которая состоится в октябре 2025 года.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что это решение является худшим посланием для Украины.

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