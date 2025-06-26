Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС

Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров по приему Украины

Венгрия заблокировала решение саммита Европейского союза о начале переговоров по приему Украины в ЕС. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Европейского совета.

Отмечается, что проект о начале переговоров по приему Украины в ЕС поддержали 26 из 27 членов объединения. Евросовет планирует вернуться к обсуждению этого вопроса на следующей встрече, которая состоится в октябре 2025 года.

«Европейский совет приглашает Совет ЕС (на уровне министров) предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия», — говорится в документе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступит против продления военной помощи ЕС Украине, так как она дорого обходится европейским налогоплательщикам.