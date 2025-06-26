Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:04, 26 июня 2025Мир

Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС

Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров по приему Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Венгрия заблокировала решение саммита Европейского союза о начале переговоров по приему Украины в ЕС. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Европейского совета.

Отмечается, что проект о начале переговоров по приему Украины в ЕС поддержали 26 из 27 членов объединения. Евросовет планирует вернуться к обсуждению этого вопроса на следующей встрече, которая состоится в октябре 2025 года.

«Европейский совет приглашает Совет ЕС (на уровне министров) предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия», — говорится в документе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступит против продления военной помощи ЕС Украине, так как она дорого обходится европейским налогоплательщикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    В ЕС заявили о худшем послании для Украины

    Москвичам рассказали о погоде в ближайшую неделю

    Путин заявил об открытости ЕАЭС для укрепления связей

    Вице-премьер Чернышенко назвал веру молодежи в самореализацию результатом стратегии

    Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС

    Кейт Миддлтон чудом осталась жива после болезни. Почему ее новое исчезновение вызвало панику в Букингемском дворце?

    В Татарстане спасли уставшего лося

    Смертельно опасные муравьи продолжили нашествие на одну страну

    Распространенный миф о супах опровергли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости