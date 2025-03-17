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10:39, 17 марта 2025Мир

Одна страна НАТО исключила продление военной помощи Украине

Сийярто: Венгрия выступит против продления военной помощи Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Szilagyi / AP

Венгрия выступит против продления военной помощи Украине в рамках поддержки со стороны Европейского союза (ЕС), так как она дорого обходится налогоплательщикам сообщества. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

«Мы отправляемся в Брюссель, чтобы выступить против предложений, направленных на поддержку военных действий, и способствовать успеху мирных переговоров», — отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Сийярто добавил, что из-за своего нежелания мирных переговоров по Украине Евросоюз фактически оказался в международной изоляции.

Ранее журнал Politico сообщал, что отказ США от введения новых санкций против России в процессе переговоров об урегулировании конфликта на Украине повлияет на Евросоюз, который в новых геополитических условиях также может отказаться от подобных мер. Авторы материала также приводят слова экспертов, согласно которым ЕС не может в конечном счете продолжать свою жесткую линию, в случае если Соединенные Штаты от нее откажутся.

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