Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 17 марта 2025Мир

Раскрыто будущее санкций ЕС против России

Politico: ЕС может отказаться от новых санкций против России из-за политики США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Отказ США от введения новых санкций против России в процессе переговоров об урегулировании конфликта на Украине повлияет на Европейский союз (ЕС), который в новых геополитических условиях также может отказаться от подобных мер. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на экспертов.

«Поддержка США жизненно важна, потому что американские санкции — самые мощные (...) Без лидерства Вашингтона это ставит Европу в затруднительное положение — теперь есть большая вероятность того, что американские санкции будут отменены, а европейские не будут усилены», — приводит журнал слова аналитиков.

Авторы материала также приводят слова экспертов, согласно которым Евросоюз не может в конечном счете продолжать свою жесткую линию, в случае если Соединенные Штаты от нее откажутся. По их словам, Брюсселю придется в конечном счете изменить свой нынешний подход.

14 марта в американских СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа собирается ввести очередные санкции против России. Официальных заявлений о введении новых ограничений от Вашингтона не поступало. Но еще в январе, то есть до прихода Трампа в Белый дом, управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». В список попали и другие компании, а также нефтяные танкеры.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пять лет тюрьмы или поедешь повоюешь». Танкисты ВСУ признались, что их угрозами отправили на фронт

    Первые места по новым алкобрендам в России заняли водка и виски

    Российский военный описал увиденное в Судже фразой «стало понятно значение слова нацизм»

    На Западе заявили о роли США в продлении антироссийских санкций ЕС

    В российском регионе вымогавшего взятки майора осудили на пять лет

    ВСУ уличили в охоте на сочувствующих России мирных жителей Харьковской области

    Мировой оборот оружия достиг пика со времен холодной войны

    В Киеве предрекли возвращение стран Запада к ведению дел с Россией

    В Белом доме захотели ударить по объектам одной страны

    Тело убитой ВСУ больше полугода назад беременной нашли в больнице под Суджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше