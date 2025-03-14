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12:29, 14 марта 2025Экономика

Все пишут, что Трамп ввел новые санкции против России. Правда ли это?

CBS: США ввели новые санкции против российских банков и энергетики
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

В американских СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа собирается ввести очередные санкции против России. Есть мнение, что это может быть частью переговорной тактики.

Телеканал CBS сообщил о введении новых санкций против России

Первым о перспективе ужесточения санкций сообщил CBS. Ссылаясь на близкие к Белому дому источники, телеканал утверждал, что санкции касаются нефтяного и газового секторов российской экономики, а также банковского сектора.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Подчеркивалось, что ужесточение санкций усложнит российским компаниям доступ к американским платежным системам, а также затруднит другим странам покупку нефти из России. Телеканал настаивал, что это приведет к росту мировых цен на нефть на 5 долларов за баррель. Также говорилось о том, что ограничения вводятся в тот момент, когда Вашингтон пытается убедить Москву принять 30-дневное перемирие в конфликте на Украине.

Эти санкции действовали против России и до прихода Трампа к власти

Официальных заявлений о введении новых ограничений от Вашингтона не поступало. Но еще в январе, то есть до прихода Трампа в Белый дом, управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». В список попали и другие компании, а также нефтяные танкеры. Более того, санкции коснулись российских компаний, которые оказывают услуги в нефтегазовой сфере, и представителей российской энергетической отрасли.

Однако одновременно с этим была и возможность обходить ограничения. Речь идет о генеральной лицензии 8L. Она разрешала зарубежным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Ее действие завершилось 12 марта 2025 года, и США не стали ее продлевать.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Bloomberg пишет, что администрация Трампа «без лишнего шума» допустила истечение срока действия лицензии. «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод, нефтетрейдер или кто-то, кто покупает российский газ, и ваш банк хочет платить России за нефть и газ в долларах или, по сути, в любой другой западной валюте, вам будет очень трудно это сделать», — объяснил бывший сотрудник Госдепартамента Эдвард Фишман, работавший над санкциями против России в 2014 году.

Оценить последствия истечения лицензии невозможно, подчеркнул бывший чиновник казначейства и партнер Oliver WymanДэниел Таннебаум. «Какой объем потока фактически прошел через этот канал, совершенно неясно», — подытожил он.

Слухи об ужесточении санкций могут быть частью переговорного процесса

Причины такого решения в американском Минфине пояснять не стали. Однако это вполне может быть частью переговорной тактики, чтобы усилить давление на Москву для завершения конфликта с Украиной. Об этом сказал, в том числе, источник Fox News, чьи слова привел журналист канала Эдвард Лоуренс в соцсети X. На публикацию обратило внимание РБК.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Действительно материал CBS вышел в очень подходящий момент, ведь только 11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых было объявлено о согласии Киева заключить перемирие на 30 дней с возможностью продления. Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия, но с нюансами. В свою очередь Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полным. Он выразил надежду, что Россия «поступит правильно».

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