Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:53, 14 марта 2025Экономика

США захотели ужесточить санкции против России

CBS News: США введут новые санкции против российских банков и энергетики
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести новые санкции против российских банковского, нефтяного и газового секторов. Об ужесточении ограничений сообщил телеканал CBS News.

Отмечается, что ужесточение санкций усложнит российским компаниям доступ к американским платежным системам, а также затруднит другим странам покупку нефти из России. Телеканал подчеркивает, что это может привести к росту цен на «черное золото».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт затруднилась ответить на вопрос, продлил ли президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лицензию, которая позволяет западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоресурсов.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. По словам президента США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов

    Дочь Хайди Клум снялась в прозрачной блузе и без бюстгальтера для глянца

    Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

    США захотели ужесточить санкции против России

    Жена Карпина сравнила себя с Дзюбой

    Опубликованы кадры уничтожения подразделения ВСУ у Часового Яра

    Гиена набросилась на спящую женщину и отгрызла ей руку

    Раскрыта неожиданная польза кошек для науки

    ЕС снял санкции с трех россиян по требованию Венгрии

    Рубио заявил о планах Трампа положить конец всем нынешним конфликтам в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше