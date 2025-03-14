США захотели ужесточить санкции против России

CBS News: США введут новые санкции против российских банков и энергетики

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести новые санкции против российских банковского, нефтяного и газового секторов. Об ужесточении ограничений сообщил телеканал CBS News.

Отмечается, что ужесточение санкций усложнит российским компаниям доступ к американским платежным системам, а также затруднит другим странам покупку нефти из России. Телеканал подчеркивает, что это может привести к росту цен на «черное золото».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт затруднилась ответить на вопрос, продлил ли президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лицензию, которая позволяет западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоресурсов.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. По словам президента США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным.