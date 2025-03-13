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00:57, 13 марта 2025Экономика

Трамп не продлил лицензию для расчетов за энергоресурсы РФ

Левитт: Трамп не продлил лицензию для расчетов за российские энергоресурсы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт затруднилась ответить на вопрос, продлил ли президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лицензию, которая позволяет западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоресурсов. Она высказалась об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Я не знаю, сделал ли это президент или нет. (...) Исходя из моего понимания, он не сделал этого», — отметила она. При этом Левитт добавила, что может уточнить эту информацию и дать ответ.

Ранее Левитт ушла от ответа на вопрос о наличии у американской администрации «мер принуждения» для России, если Москва нарушит прекращение огня на Украине.

По мнению президента России Владимира Путина, нынешнего кризиса на Украине могло не быть, если бы у Дональда Трампа «не украли победу» на выборах в 2020 году. Вместе с тем российский лидер отмечал, что на первом президентском сроке Трамп ввел множество санкций против РФ.

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