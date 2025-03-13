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00:28, 13 марта 2025Мир

Белый дом ушел от ответа на вопрос о «мерах принуждения» для России

Белый дом отказался отвечать на вопрос о мерах принуждения для РФ по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ушла от ответа на вопрос о наличии у администрации Дональда Трампа «мер принуждения» для России, если Москва нарушит прекращение огня на Украине. Ее слова передает CNN.

«Что ж, это, очевидно, гипотетический вопрос, который я не буду комментировать, потому что мы пока к нему не пришли», — сказала она.

По ее словам, текущая ситуация состоит в том, что Украина согласилась на прекращение огня и представленный Вашингтоном «мирный план», который был согласован c Киевом в Саудовской Аравии.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал сроки прекращения огня на Украине в случае согласия России. По его словам, прекращение боевых действий может произойти уже через несколько дней.

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