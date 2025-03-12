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21:49, 12 марта 2025Мир

Госсекретарь США назвал сроки прекращения огня на Украине в случае согласия России

Рубио: Я надеюсь на прекращение огня между РФ и Украиной через несколько дней
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Прекращение огня между Россией и Украиной может произойти через несколько дней, если Москва согласится, надеется госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Об этом пишет газета The New York Times.

«Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна сторона не стреляет друг в друга — ни ракетами, ни пулями, ни артиллерией (...). Стрельба прекращается, бои прекращаются и начинаются разговоры», — заявил он.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе. По заявлению американской администрации, дипломат во время визита намерен убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Однако глава государства подчеркнул, что необходимо устранение первоначальных причин кризиса.

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