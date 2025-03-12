Трамп объявил об отправке переговорщиков в Москву

Трамп: США отправили эмиссаров в Москву на переговоры о прекращении огня

США только что отправили эмиссаров в Москву на переговоры о прекращении огня на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп передает агентство Reuters.

«У нас есть люди, которые прямо сейчас едут в Россию», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что получил «позитивные сигналы» по ситуации на Украине.

Трамп также подчеркнул, что он надеется на согласие России по вопросу окончания боевых действий. По его словам, конфликт на Украине необходимо завершить в как можно более быстрые сроки.