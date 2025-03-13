Путин назвал нюанс в вопросе возможного перемирия с Украиной

Путин: Россия выступает за перемирие, но есть нюанс — Курская область

Россия выступает за возможное перемирие с Украиной, но есть нюансы, один из них — Курская область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Путин назвал выгодным для Украины 30-дневное перемирие. Он уверен, что украинская сторона добивается решения этого вопроса, поскольку все ее военные в Курской области заблокированы.

Президент России допустил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.

До этого Путин сообщил, что Россия согласна прекратить боевые действия, если это устранит причины кризиса.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков раскритиковал предложенное Украиной и США 30-дневное перемирие.