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18:54, 13 марта 2025Россия

Путин назвал нюанс в вопросе возможного перемирия с Украиной

Путин: Россия выступает за перемирие, но есть нюанс — Курская область
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: STRINGER / Reuters

Россия выступает за возможное перемирие с Украиной, но есть нюансы, один из них — Курская область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Путин назвал выгодным для Украины 30-дневное перемирие. Он уверен, что украинская сторона добивается решения этого вопроса, поскольку все ее военные в Курской области заблокированы.

Президент России допустил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.

До этого Путин сообщил, что Россия согласна прекратить боевые действия, если это устранит причины кризиса.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков раскритиковал предложенное Украиной и США 30-дневное перемирие.

ЖЗЛ
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